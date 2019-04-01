Глава Минздрава Азербайджана подписал приказ в связи с соревнованиями "Формула 1"

Министр здравоохранения Октай Ширалиев подписал приказ в связи с обеспечением медицинской помощью участников и гостей турнира Гран-при Азербайджана "Формула 1", который пройдет в столице Азербайджана с 21 по 28 апреля.

Как сообщили Report в министерстве, в приказе содержатся поручения руководителям соответствующих отделов и структур по обеспечению налаженной работы службы скорой медицинской помощи на территориях, где будут проходить соревнования, госпитализации гостей и спортсменов при необходимости в Центральную больницу нефтяников и Бакинский клинический медицинский центр и оказанию высококвалифицированной медицинской помощи всем обратившимся участникам и гостям соревнования.

Руководству Центра гигиены и эпидемиологии поручено взять под строгий контроль вопрос соблюдения санитарно-гигиенических правил в выделенных для делегаций гостиницах и пунктах общественного питания.