Гепатолог: COVID-19 может усугубить патологические процессы в печени

"COVID-19 может усугубить патологические процессы в печени, и поэтому рекомендуется введение вакцины от COVID-19 всем пациентам с заболеваниями печени (даже пациентам с циррозом) в стадии ремиссии".

"COVID-19 может усугубить патологические процессы в печени, и поэтому рекомендуется введение вакцины от COVID-19 всем пациентам с заболеваниями печени (даже пациентам с циррозом) в стадии ремиссии".

Как передает Report, об этом сообщила гепатолог Бакинского оздоровительного центра Гюльнара Агаева.

Врач отметила, что COVID-19 в первую очередь вызывает воспаление легких и нарушение микроциркуляции: "Однако у пациентов могут возникнуть серьезные изменения и в других органах, к примеру поражение печени. Повышение биохимических показателей, а также нарушение функции печени могут вызвать у здоровых людей усталость, потерю аппетита, общую слабость. У людей с заболеваниями печени подобные изменения могут привести к более серьезным осложнениям. У больных с циррозом печени состояние может ухудшиться появлением таких опасных заболеваний, как печеночная энцефалопатия, асцит, кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода".