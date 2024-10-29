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Гебрейесус: ВОЗ и Азербайджан продолжат успешную реализацию совместных проектов

Гебрейесус: ВОЗ и Азербайджан продолжат успешную реализацию совместных проектов Азербайджанская делегация во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым провела ряд двусторонних встреч в рамках 74-й сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Здоровье
29 октября 2024 г. 19:59
Гебрейесус: ВОЗ и Азербайджан продолжат успешную реализацию совместных проектов

Азербайджанская делегация во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым провела ряд двусторонних встреч в рамках 74-й сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Report, Теймур Мусаев в ходе встречи с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом отметил, что Азербайджан высоко ценит установление тесных связей с данной организацией, и выразил благодарность за поддержку, оказанную нам с ее стороны.

В свою очередь, Гебрейесус высоко оценил значение, которое президент Ильхам Алиев придает сотрудничеству с Всемирной организацией здравоохранения. Он выразил уверенность в дальнейшей успешной реализации совместных проектов ВОЗ и Азербайджана.

Затем состоялась встреча с переизбранным председателем Европейского регионального комитета ВОЗ Хансом Генри Клюге. Поздравив Клюге с избранием на эту должность, Теймур Мусаев особо подчеркнул высокий уровень связей нашей страны с авторитетными организациями здравоохранения, в том числе с ВОЗ. Была выражена уверенность в успешной реализации важных для здоровья человека инициатив и в будущем.

Также состоялись встречи с делегациями во главе с министром здравоохранения Латвии Хосамом Абу Мери и министром здравоохранения Румынии Александру Рафилой. В ходе встреч была подчеркнута исключительная роль глав государств в развитии отношений между этими странами и Азербайджаном. Также было отмечено наличие большого потенциала для дальнейшего развития сотрудничества в сфере здравоохранения.

В рамках этих встреч стороны поздравили делегацию Азербайджана в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в нашей стране.

Подчеркивая значимость такого престижного мероприятия как COP29, было отмечено, что Азербайджан всегда организует важные международные мероприятия на самом высоком уровне.

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Версия на азербайджанском языке Qebreyesus: Gələcəkdə Azərbaycanla birgə layihələr uğurla reallaşdırılacaq

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