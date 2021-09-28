Фонд Гейдара Алиева взял под контроль лечение журналиста Эльнура Ашрафоглу

Фонд Гейдара Алиева взял под контроль ситуацию с лечением спортивного журналиста, заместителя генерального секретаря Федерации дзюдо Азербайджана Эльнура Ашрафоглу

Фонд Гейдара Алиева взял под контроль ситуацию с лечением спортивного журналиста, заместителя генерального секретаря Федерации дзюдо Азербайджана Эльнура Ашрафоглу.

Об этом Report сообщила супруга журналиста Илаха Шукюрова.

Она отметила, что лечение Э.Ашрафоглу будет продолжено в Yeni Klinika.

Напомним, что проходящий лечение от COVID-19 журналист впал в кому, в настоящее время он подключен к аппарату ЭКМО в Yeni Klinika. Его мать Зохра Гусейнова обратилась к первому вице-президенту, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой с просьбой оказать соответствующую помощь в связи с лечением.