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Фонд Гейдара Алиева взял под контроль лечение журналиста Эльнура Ашрафоглу

Фонд Гейдара Алиева взял под контроль лечение журналиста Эльнура Ашрафоглу Фонд Гейдара Алиева взял под контроль ситуацию с лечением спортивного журналиста, заместителя генерального секретаря Федерации дзюдо Азербайджана Эльнура Ашрафоглу
Здоровье
28 сентября 2021 г. 14:08
Фонд Гейдара Алиева взял под контроль лечение журналиста Эльнура Ашрафоглу
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Фонд Гейдара Алиева взял под контроль ситуацию с лечением спортивного журналиста, заместителя генерального секретаря Федерации дзюдо Азербайджана Эльнура Ашрафоглу.

Об этом Report сообщила супруга журналиста Илаха Шукюрова.

Она отметила, что лечение Э.Ашрафоглу будет продолжено в Yeni Klinika.

Напомним, что проходящий лечение от COVID-19 журналист впал в кому, в настоящее время он подключен к аппарату ЭКМО в Yeni Klinika. Его мать Зохра Гусейнова обратилась к первому вице-президенту, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой с просьбой оказать соответствующую помощь в связи с лечением.

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Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Fondu jurnalist Elnur Əşrəfoğlunun müalicəsini nəzarətə götürüb

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