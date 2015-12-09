Фармацевтическая компания отказалась от апелляционной жалобы на сумму 57 тыс. манатов

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе ООО Folium Farm против Бакинского налогового департамента при министерстве налогов.

Как сообщает Report, ООО Folium Farm отказалось от апелляционной жалобы, по этой причине суд закрыл апелляционное производство.

Отметим, что ООО Folium Farm подало в суд на департамент министерства налогов. Обратившись во 2-й Бакинский административно-экономический суд, ООО выдвинуло иск о частичной ликвидации акта департамента, списании задолженности налоговой и финансовой санкции, и взыскании с ответчика выплаты от 21 ноября 2014 году в размере более 57 311 манатов. Суд отклонил иск. Не согласившись с решением, компания Folium Farm подала апелляционную жалобу.