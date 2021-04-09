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Еврокомиссия намерена заказать для ЕС еще 1,8 млн доз вакцины

Еврокомиссия намерена заказать для ЕС еще 1,8 млн доз вакцины Причем предполагается, что вакцину можно будет использовать и для детей, и для подростков
Здоровье
9 апреля 2021 г. 19:10
Еврокомиссия намерена заказать для ЕС еще 1,8 млн доз вакцины

Еврокомиссия (ЕК) планирует заказать для стран ЕС еще до 1,8 млрд доз "доработанной" вакцины от COVID-19 с целью защитить население от существующих и возможных новых мутаций коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета Die Welt со ссылкой на источники в ЕК.

Еврокомиссия представила 9 апреля странам сообщества свои планы о возможности заключения предварительного договора на поставки с одним из крупных производителей, уточнило издание. Первые партии ЕС может получить уже в текущем году, последующие - в течение ближайших двух лет. Причем предполагается, что вакцину можно будет использовать и для детей, и для подростков.

ЕК планирует заключить договор только с одним производителем и предлагает странам ЕС продумать в ближайшие дни возможные варианты. Ставка делается, прежде всего, на mRNA-вакцины, а также фирмы, которые производят в Европе. Как отметила газета, круг производителей тем самым сокращается: всего в ЕС используются два таких препарата - от консорциума BioNTech/Pfizer и американской компании Moderna. В скором времени может получить допуск и вакцина от CureVac.

Источники в ЕК отметили изданию, что Еврокомиссия в первую очередь планирует обратиться по поводу возможного заказа вакцины к консорциуму BioNTech/Pfizer.

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