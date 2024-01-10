Эвакуированных из перинатального центра близнецов перевели в Научно-исследовательский педиатрический институт

Двое из 60 младенцев, эвакуированных в различные медучреждения после пожара в Республиканском перинатальном центре, по желанию родителей были переведены в Научно-исследовательский педиатрический институт им. Кюбры Фараджовой.

Двое (близнецы) из 60 младенцев, эвакуированных в различные медучреждения после пожара в Республиканском перинатальном центре, по желанию родителей были переведены в Научно-исследовательский педиатрический институт им. Кюбры Фараджовой.

Об этом Report сообщили TABIB.

Из 60 эвакуированных новорожденных 8 уже выписаны домой, лечение 50 младенцев продолжается. Состояние 38 их них стабильное, 6 - средней тяжести, еще 6 - удовлетворительное.

Новорожденных эвакуированы в "Ени клиника", Клинический медицинский центр, Детскую больницу № 2 имени А.Гараева, Перинатальный центр при Сумгайытском медицинском центре, Республиканскую клиническую больницу, Сабунчинский медицинский центр и Хатаинский медицинский центр.