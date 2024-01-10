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Эвакуированных из перинатального центра близнецов перевели в Научно-исследовательский педиатрический институт

Эвакуированных из перинатального центра близнецов перевели в Научно-исследовательский педиатрический институт Двое из 60 младенцев, эвакуированных в различные медучреждения после пожара в Республиканском перинатальном центре, по желанию родителей были переведены в Научно-исследовательский педиатрический институт им. Кюбры Фараджовой.
Здоровье
10 января 2024 г. 17:36
Эвакуированных из перинатального центра близнецов перевели в Научно-исследовательский педиатрический институт

Двое (близнецы) из 60 младенцев, эвакуированных в различные медучреждения после пожара в Республиканском перинатальном центре, по желанию родителей были переведены в Научно-исследовательский педиатрический институт им. Кюбры Фараджовой.

Об этом Report сообщили TABIB.

Из 60 эвакуированных новорожденных 8 уже выписаны домой, лечение 50 младенцев продолжается. Состояние 38 их них стабильное, 6 - средней тяжести, еще 6 - удовлетворительное.

Новорожденных эвакуированы в "Ени клиника", Клинический медицинский центр, Детскую больницу № 2 имени А.Гараева, Перинатальный центр при Сумгайытском медицинском центре, Республиканскую клиническую больницу, Сабунчинский медицинский центр и Хатаинский медицинский центр.

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Версия на азербайджанском языке Yanğından təxliyə olunan əkizlər Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutuna köçürülüb

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