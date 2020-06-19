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Еще 438 человек заразились коронавирусом в Азербайджане, четверо умерли

​Еще 438 человек заразились коронавирусом в Азербайджане, четверо умер

В Азербайджане выявлено 438 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Скончались 4 человека, ответы тестов на COVID-19 которых оказались положительными. 

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