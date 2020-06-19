Еще 438 человек заразились коронавирусом в Азербайджане, четверо умерли

​Еще 438 человек заразились коронавирусом в Азербайджане, четверо умер

19 июня, 2020 19:55

https://report.az/storage/news/a668f157d7d5fb514d2c410b7dbad5e5/365667f4-d0c3-4aed-8c74-a85b1a998f41_292.jpg В Азербайджане выявлено 438 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров. Скончались 4 человека, ответы тестов на COVID-19 которых оказались положительными.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться:

Эта новость также доступна на других языках: Azərbaycanda daha 438 nəfər koronavirusa yoluxub, 4 nəfər vəfat edib - FOTO

Новости партнеров