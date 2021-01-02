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Еще 421 человек в Азербайджане заразился коронавирусом

Еще 421 человек в Азербайджане заразился коронавирусом За последние сутки в Азербайджане был зарегистрирован 421 случай заражения коронавирусом, 3 645 человек прошли лечение и были выписаны домой
Здоровье
2 января 2021 г. 17:26
Еще 421 человек в Азербайджане заразился коронавирусом

За последние сутки в Азербайджане был зарегистрирован 421 случай заражения коронавирусом, 3 645 человек прошли лечение и были выписаны домой.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 33 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 219 462 факта заражения коронавирусной инфекцией, 191 925 человек вылечились, 2 703 человека скончались. В настоящее время насчитывается 24 834 коронавирусных пациентов.
Согласно статистике, за последние сутки было проведено 4 287 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 421 new coronavirus cases, 3,645 recovered
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 421 nəfər koronavirusa yoluxub, 33 nəfər ölüb

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