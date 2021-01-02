Еще 421 человек в Азербайджане заразился коронавирусом

За последние сутки в Азербайджане был зарегистрирован 421 случай заражения коронавирусом, 3 645 человек прошли лечение и были выписаны домой

За последние сутки в Азербайджане был зарегистрирован 421 случай заражения коронавирусом, 3 645 человек прошли лечение и были выписаны домой.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 33 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 219 462 факта заражения коронавирусной инфекцией, 191 925 человек вылечились, 2 703 человека скончались. В настоящее время насчитывается 24 834 коронавирусных пациентов.

Согласно статистике, за последние сутки было проведено 4 287 тестов.