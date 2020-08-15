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Эксперт оценил вред здоровью от домашних Wi-Fi-роутеров

Эксперт оценил вред здоровью от домашних Wi-Fi-роутеров Если беспокоит излучение, исходящее от Wi-Fi-роутера, директор Института информационных технологий университета "Синергия"Станислав Косарев советует переместить устройство подальше от спального места.
Здоровье
15 августа 2020 г. 20:23
Эксперт оценил вред здоровью от домашних Wi-Fi-роутеров

Если беспокоит излучение, исходящее от Wi-Fi-роутера, директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев советует переместить устройство подальше от спального места.

Как передает Report, об этом он рассказал в интервью агентству "Прайм".

Как отметил специалист, было проведено множество исследований Wi-Fi-волн, но пока ни одна серьезная международная организация не подтвердила, что они могут нанести вред человеческому здоровью.

"В то же время электромагнитное излучение исходит от роутера, который раздает интернет. Однако излучение идет от любого электрического устройства, которым мы пользуемся. Мы же не опасаемся волн, исходящих от электрического чайника", - добавил эксперт.

При этом, по словам Косарева, если есть убеждение, что излучение от роутера может навредить здоровью, то его можно переместить в коридор, подальше от спального места, для полной уверенности еще и выключить его на ночь.

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