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Mütəxəssis Vay-Fayın ziyanlarından danışıb

Mütəxəssis Vay-Fayın ziyanlarından danışıb “Elektromaqnit şüanın qaynaqlandığı digər elektroavadanlıqlar kimi, routeri də yataq otağından kənarda tutmaq və ya gecə söndürmək lazımdır”
Sağlamlıq
15 Avqust , 2020 18:00
Mütəxəssis Vay-Fayın ziyanlarından danışıb

“Elektromaqnit şüanın qaynaqlandığı digər elektroavadanlıqlar kimi, routeri də yataq otağından kənarda tutmaq və ya gecə söndürmək lazımdır”.

“Report” “Prayma”a istinadən xəbər verir ki, bunu “Sinergiya” Universiteti nəzdindəki İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Stanislav Kosarev deyib.

“Bununla belə, hazırda araşdırmalar vayfayların insan sağlamlığına vurduğu ziyanı təsdiqləməyib. Eyni zamanda elektromaqnit şüası internet paylayan routerdən qaynaqlanır. Ancaq bu şüa istifadə etdiyimiz istənilən elektrik avadanlıqdan qaynaqlanır. Axı biz elektrik çaydandan gələn dalğadan narahat deyilik”, - o vurğulayıb.

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