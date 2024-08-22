Эфиопия принимает меры для предотвращения вспышки оспы обезьян

Правительство Эфиопии принимает меры для предотвращения проникновения в страну оспы обезьян.

Правительство Эфиопии принимает меры для предотвращения проникновения в страну оспы обезьян.

Как передает Report со ссылкой на агентство ENA, об этом объявила министр здравоохранения Эфиопии Мекдес Даба.

Министр отметила, что до сих пор на территории страны с населением в 120 млн человек не зафиксировано ни одного случая заражения оспой обезьян. Однако, после того, как 14 августа глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в общественном здравоохранении международного значения, Аддис-Абеба стала разрабатывать превентивные меры.

Речь идет об усилении контроля за границами, развертывании сети лабораторий для диагностирования заболевания, повышении профессиональной подготовки специалистов.

Ныне оспа обезьян отмечена в 13 африканских странах.