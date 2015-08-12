Дом торжеств "Зангезур", где отравились 77 человек, продолжает функционировать - ФОТО

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Несмотря на то, что Центр гигиены и эпидемиологии Бинагадинского района вынес решение о приостановлении деятельности дома торжеств "Зангезур", он продолжает функционировать.

Как сообщает сотрудник Report, двери заведения не опечатаны, работники продолжают работать.

Сотрудник дома торжеств "Зангезур" подтвердил данную информацию: "Ресторан не закрывался. Взяты только лабораторные пробы, ждем результаты".

Он добавил, что в связи с инцидентом никто не задержан.

Отметим, что стали известны результаты лабораторных исследований, проведенных в связи с массовым отравлением в доме торжеств "Зангезур". Как сообщил Report заведующий отделением Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Азербайджана Имран Абдуллаев, для выяснения общего гигиенического состояния дома торжеств были взяты и проанализированы 22 пробы: "В 9-ти из 22 проб была выявлена кишечная палочка. Микробиологическое загрязнение было выявлено на поверхности тарелок, салатниц, а также на руках работников, в том числе повара, хлебореза, посудомойщицы (хотя их руки должны быть чистыми). Проверена также вода в заведении, но нарушения не установлены".

Он отметил, что взяты образцы смывов желудка и кала для лабораторного исследования: "Во всех образцах был обнаружен протеус, а также другие виды бактерий".

И.Абдуллаев также отметил, что решение Центра гигиены и эпидемиологии Бинагадинского района относительно приостановления деятельности дома торжеств было предоставлено предпринимателю и в соответствующие государственные структуры: "Около 80 человек обратились в районную прокуратуру по причине отравления. Если предприниматель самовольно, без разрешения восстановит деятельность заведения, то понесет ответственность. Однако деятельность дома торжеств запрещена на непродолжительный срок. Следует только устранить нюансы, которые способствовали данному инциденту. Для этого заведению даны рекомендации относительно выполнения гигиенических требований".

Напомним, что в результате отравления 77 человек, в том числе 15 детей, обратились в медицинские учреждения.

Фото: Орхан Азим