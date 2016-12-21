Директор: В настоящее время самая сложная ситуация наблюдается в сфере лечения пострадавших в ДТП

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ "В результате хороших условий, созданных в регионах Азербайджана, больным не приходится ехать в Баку".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Вагиф Вердиев.

Он отметил, что с 2009 года в Азербайджане проводится операция по эндопротезированию: "С 2009 года по сегодняшний день у сотни больных проведена операция по эндопротезированию за государственный счет".

Директор отметил, что в настоящее время самая сложная ситуация наблюдается в сфере лечения пострадавших в ДТП. По его словам, число этих происшествий в последние годы растет: "В результате аварий наблюдаются черепно-мозговые травмы, серьезные повреждения грудной клетки. Увеличилось число обращений с множественными переломами. Проводятся исследования в связи с дорожно-транспортным травматизмом.

Завотделом острой травматологии института Галяндар Джанбахышов в своем выступлении отметил, что 95-98% обратившихся с травмами переносят хирургическую операцию.