Директор: В Детском реабилитационном центре возросло число детей до 1 года

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "В Детском реабилитационном центре города Баку на сегодняшний день число первичных посещений составило 1798, а число процедурных посещений - 36 280".

Как сообщает Report, об этом заявила директор центра Джамиля Талыбова.

По ее словам, больные до 18 лет, нуждающиеся в реабилитации, направляются в центр участковыми поликлиниками: "Здесь дети проходят многопрофильный, высококлассный специализированный курс лечения. Каждому пациенту с учетом возраста, степени тяжести заболевания назначается индивидуальный курс лечения, состоящий из 3-6 этапов в год".

Она отметила, что по сравнению с 2014 годом количество обращений в центр детей до 1 года возросло на 40%: "Это означает раннее выявление заболевания. У детей, приведенных в центр, наряду с заболеваниями нервной системы наблюдаются и другие соматические заболевания. При лечении заболеваний используются современные приборы физиотерапии, аэрозольная терапия и другие методы. Обращений с детским церебральным параличом бывает больше".