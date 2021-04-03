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Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак

Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак Завтрак традиционно считается одним из наиболее важных приемов пищи, но, если человек привык к иному распорядку дня и не имеет проблем со здоровьем, заставлять себя завтракать не нужно
Здоровье
3 апреля 2021 г. 06:22
Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак

Завтрак традиционно считается одним из наиболее важных приемов пищи, но, если человек привык к иному распорядку дня и не имеет проблем со здоровьем, заставлять себя завтракать не нужно.

Как передает Report, об этом сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

"Завтрак традиционно считается одним из наиболее важных приемов пищи. Последние исследования показывают, что регулярное питание важно для организма. Однако если вы привыкли к иному распорядку дня, питаетесь регулярно, имеете нормальную массу тела и не имеете проблем со здоровьем, вы можете не заставлять себя завтракать насильно, если вы к этому не привыкли", - рассказала Стародубова.

По ее словам, завтраки должны быть сбалансированными и разнообразными, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами: белками, жирами, углеводами, витаминами и минеральными веществами. Существует множество полезных и вкусных блюд, простых и быстрых в приготовлении, которые можно подать на завтрак.

"Например, каша из цельнозерновых, не полностью обмолоченных круп - гречневой, овсяной, пшенной, пшеничной; различные молочные продукты пониженной жирности - творог, йогурт, ряженка, нежирные сорта сыра; блюда из яиц - омлет и так далее. К приведенному выше ассортименту блюд следует добавить порцию овощей и фруктов. Так, творог можно приготовить со свежей зеленью или ягодами, кашу дополнить фруктами и орехами, а омлет различными овощами - сладким перцем, брокколи, шпинатом, цуккини. В меню завтрака прекрасно впишется также овощной или фруктовый салат", - уточнила врач.

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