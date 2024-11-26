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Депутат: В Азербайджане необходимо принятие госпрограммы для раннего выявления аутизма

Депутат: В Азербайджане необходимо принятие госпрограммы для раннего выявления аутизма В Азербайджане необходимо принятие государственной программы для раннего выявления и последующей реабилитации расстройств аутистического спектра.
Здоровье
26 ноября 2024 г. 12:15
Депутат: В Азербайджане необходимо принятие госпрограммы для раннего выявления аутизма

В Азербайджане необходимо принятие государственной программы для раннего выявления и последующей реабилитации расстройств аутистического спектра.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов на сегодняшнем пленарном заседании парламента во время обсуждения пакета бюджета на 2025 год.

По его словам, необходимо принятие государственной программы для раннего выявления и последующей реабилитации расстройств аутистического спектра, связанных с генетическими и экологическими факторами:

"Ранняя диагностика и качественная реабилитация в долгосрочной перспективе будут способствовать снижению финансовой нагрузки на государственный бюджет, а также послужат уменьшению финансового бремени населения. Такой системный подход к решению этой проблемы еще больше повысит эффективность мер, реализуемых в настоящее время в сфере здравоохранения и социальной защиты".

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Версия на азербайджанском языке Autizmin erkən aşkarlanması və reabilitasiyası üçün dövlət proqramının qəbulu vacibdir - TƏKLİF

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