Депутат: В Азербайджане необходимо принятие госпрограммы для раннего выявления аутизма

В Азербайджане необходимо принятие государственной программы для раннего выявления и последующей реабилитации расстройств аутистического спектра.

В Азербайджане необходимо принятие государственной программы для раннего выявления и последующей реабилитации расстройств аутистического спектра.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов на сегодняшнем пленарном заседании парламента во время обсуждения пакета бюджета на 2025 год.

По его словам, необходимо принятие государственной программы для раннего выявления и последующей реабилитации расстройств аутистического спектра, связанных с генетическими и экологическими факторами:

"Ранняя диагностика и качественная реабилитация в долгосрочной перспективе будут способствовать снижению финансовой нагрузки на государственный бюджет, а также послужат уменьшению финансового бремени населения. Такой системный подход к решению этой проблемы еще больше повысит эффективность мер, реализуемых в настоящее время в сфере здравоохранения и социальной защиты".