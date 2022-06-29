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Депутат: Сотрудничество между Турцией и Азербайджаном в сфере здравоохранения имеет большое значение

Депутат: Сотрудничество между Турцией и Азербайджаном в сфере здравоохранения имеет большое значение "Сотрудничество между Турцией и Азербайджаном продолжается ускоренными темпами. Это сотрудничество начало широко развиваться и в сфере здравоохранения".
Здоровье
29 июня 2022 г. 18:12
Депутат: Сотрудничество между Турцией и Азербайджаном в сфере здравоохранения имеет большое значение

"Сотрудничество между Турцией и Азербайджаном продолжается ускоренными темпами. Это сотрудничество начало широко развиваться и в сфере здравоохранения".

Об этом Report заявил член комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Мушфиг Мамедли, комментируя подписание документа о взаимном сотрудничестве между азербайджанским Международным госпиталем Bona Dea и турецкой медицинской сетью LIV Medical Group.

Он отметил, что это сотрудничество важно с точки зрения изучения положительных сторон турецкой системы здравоохранения в Азербайджане: "Также имеются планы сотрудничества по внедрению в Азербайджане новых технологий в сфере здравоохранения. Модернизация управления здравоохранением со стороны LIV Medical Group и оптимизации и цифрового управления в секторе здравоохранения приведут к широкому использованию этого управления в других областях и даже в государственном секторе. С этой точки зрения сотрудничество между Турцией и Азербайджаном в сфере здравоохранения имеет большое значение".

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Версия на английском языке MP: Turkish-Azerbaijani cooperation in health sector is important
Версия на азербайджанском языке Deputat: "Türkiyə ilə Azərbaycanın səhiyyə sahəsindəki əməkdaşlığı mühüm əhəmiyyət kəsb edir"

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