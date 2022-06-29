Депутат: Сотрудничество между Турцией и Азербайджаном в сфере здравоохранения имеет большое значение

"Сотрудничество между Турцией и Азербайджаном продолжается ускоренными темпами. Это сотрудничество начало широко развиваться и в сфере здравоохранения".

"Сотрудничество между Турцией и Азербайджаном продолжается ускоренными темпами. Это сотрудничество начало широко развиваться и в сфере здравоохранения".

Об этом Report заявил член комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Мушфиг Мамедли, комментируя подписание документа о взаимном сотрудничестве между азербайджанским Международным госпиталем Bona Dea и турецкой медицинской сетью LIV Medical Group.

Он отметил, что это сотрудничество важно с точки зрения изучения положительных сторон турецкой системы здравоохранения в Азербайджане: "Также имеются планы сотрудничества по внедрению в Азербайджане новых технологий в сфере здравоохранения. Модернизация управления здравоохранением со стороны LIV Medical Group и оптимизации и цифрового управления в секторе здравоохранения приведут к широкому использованию этого управления в других областях и даже в государственном секторе. С этой точки зрения сотрудничество между Турцией и Азербайджаном в сфере здравоохранения имеет большое значение".