Депутат: На рост числа заражений влияют и зарубежные поездки

"В последние дни рост заболеваемости и смертности от коронавируса в Азербайджане вызывает серьезную обеспокоенность. В ряде соседних государств складывается схожая ситуация. Грузия уже начала принимать жесткие меры".

"В последние дни рост заболеваемости и смертности от коронавируса в Азербайджане вызывает серьезную обеспокоенность. В ряде соседних государств складывается схожая ситуация. Грузия уже начала принимать жесткие меры".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

По его словам, рост числа зараженных происходит по многим причинам, в том числе вследствие несоблюдения гражданами карантинных правил, зарубежных поездок: "Анализ процесса показывает, что, если ситуация не изменится, правительство Азербайджана может ввести ограничительные меры, в том числе и локдауны. С одной стороны, государство стремится выполнять свои обязанности. За прошедший период Азербайджан успешно боролся с пандемией. Всемирная организация здравоохранения высоко оценила меры, предпринимаемые правительством страны. Азербайджан оказал гуманитарную помощь многим государствам. С другой стороны, граждане также должны стараться полностью следовать всем правилам".

Депутат отметил, что некоторые граждане не соблюдают правила и не проходят вакцинацию: "Процесс вакцинации в стране идет ускоренными темпами. Все граждане должны принимать активное участие в этом процессе. Каждый должен подойти к вопросу очень чутко и ответственно. Люди, которые не делают прививки, должны думать не только о себе, но и о других гражданах. Здоровое будущее зависит от каждого из нас".