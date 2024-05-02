О нас

Обнаружена мутация, защищающая от рака и болезней сердца

Обнаружена мутация, защищающая от рака и болезней сердца Исследователи из Университета Южной Калифорнии и Университета Сан-Франциско обнаружили, что редкая мутация, вызывающая дефицит гормонов роста в организме человека, может также защищать людей от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Здоровье
2 мая 2024 г. 23:49
Обнаружена мутация, защищающая от рака и болезней сердца

Исследователи из Университета Южной Калифорнии и Университета Сан-Франциско обнаружили, что редкая мутация, вызывающая дефицит гормонов роста в организме человека, может также защищать людей от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Как передает Report, результаты научной работы опубликованы в журнале Med.

Мутация, изученная исследователями, вызывает состояние, известное как дефицит рецепторов гормона роста (GHRD), также известное как синдром Ларона. Гормоны роста — это пептидные гормоны, которые вырабатываются передней долей гипофиза, железы, расположенной в мозге. У детей и подростков они стимулируют рост костей и развитие внутренних органов. У взрослых — поддерживают нормальное соотношение мышечной и жировой массы, регулируют обмен веществ и уровень глюкозы, укрепляют костную ткань.

GHRD нарушает способность организма использовать гормон роста. Такая дисфункция проявляется нечувствительностью периферических тканей к действию гормона роста и, следовательно, неспособностью носителя мутации становиться выше по мере взросления. По этой причине синдром называют своеобразной разновидностью карликовости.

Синдром GHRD/Ларона повышает риск ожирения, но снижает вероятность развития ряда возрастных заболеваний, включая рак и диабет второго типа. В ходе лабораторных исследований на мышах ученые также выяснили, что эта мутация приводит к увеличению продолжительности жизни на 40 % и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. Ученые предположили, что такие защитные эффекты могут проявляться и у людей.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
2 мая 2024 г. 17:49
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
1 мая 2024 г. 17:12
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
30 апреля 2024 г. 10:05
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
29 апреля 2024 г. 14:07
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi