Обнаружена мутация, защищающая от рака и болезней сердца

Исследователи из Университета Южной Калифорнии и Университета Сан-Франциско обнаружили, что редкая мутация, вызывающая дефицит гормонов роста в организме человека, может также защищать людей от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии и Университета Сан-Франциско обнаружили, что редкая мутация, вызывающая дефицит гормонов роста в организме человека, может также защищать людей от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Как передает Report , результаты научной работы опубликованы в журнале Med.

Мутация, изученная исследователями, вызывает состояние, известное как дефицит рецепторов гормона роста (GHRD), также известное как синдром Ларона. Гормоны роста — это пептидные гормоны, которые вырабатываются передней долей гипофиза, железы, расположенной в мозге. У детей и подростков они стимулируют рост костей и развитие внутренних органов. У взрослых — поддерживают нормальное соотношение мышечной и жировой массы, регулируют обмен веществ и уровень глюкозы, укрепляют костную ткань.

GHRD нарушает способность организма использовать гормон роста. Такая дисфункция проявляется нечувствительностью периферических тканей к действию гормона роста и, следовательно, неспособностью носителя мутации становиться выше по мере взросления. По этой причине синдром называют своеобразной разновидностью карликовости.

Синдром GHRD/Ларона повышает риск ожирения, но снижает вероятность развития ряда возрастных заболеваний, включая рак и диабет второго типа. В ходе лабораторных исследований на мышах ученые также выяснили, что эта мутация приводит к увеличению продолжительности жизни на 40 % и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. Ученые предположили, что такие защитные эффекты могут проявляться и у людей.