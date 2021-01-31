Делегация ВОЗ посетила место возникновения коронавируса

Делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прибывшая в Китай для установления происхождения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), провела исследование на рынке морепродуктов в китайском Ухане

Делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прибывшая в Китай для установления происхождения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), провела исследование на рынке морепродуктов в китайском Ухане.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", эксперты в третий день своих исследовательских работ пытаются установить причины распространения коронавируса на рынке в Ухане, известном как центр распределения продуктов питания.

Также стало известно, что делегация посетила музей, где собраны ранние образцы COVID-19.

С целью установления происхождения COVID-19 эксперты провели исследовательские работы также в госпитале китайской и западной медицины провинции Хубэй и больнице "Цзиньинтан" в Ухане.

Делегация в составе экспертов и исследователей из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов, Катара и Вьетнама прибыла на частном самолете в Ухань 14 января.

По прибытию делегация была помещена на 14-дневный карантин, в течении которого проходили встречи с китайскими официальными лицами в режиме онлайн.