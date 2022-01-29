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Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 370 млн человек

Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 370 млн человек Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы достигло 369 910 181.
Здоровье
29 января 2022 г. 09:54
Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 370 млн человек

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы достигло 369 910 181.

Как передает Report, jоб этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире скончались 5 649 714 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Первое место сохраняют США, где выявлено 74 066 546 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 882 294.

Далее идет Индия с показателями 40 858 241 и 493 198 соответственно.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 25 050 601 человек, из них скончались 626 170.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 727,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 711 человек, Индии - 352, Бразилии - 2 912.

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