Число заразившихся Эболой превысило 18 тысяч человек

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Число заразившихся Эболой в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне составило 18 тысяч 188 человек.

Как передает Report со ссылкой на Росбалт, по информации Всемирной организации здравоохранения, от вируса умерло 6 тысяч 583 человека.

Между тем ранее сообщалось, что клинические испытания вакцины от лихорадки Эбола были приостановлены швейцарскими фармацевтами из-за болей, которые, предположительно, она вызвала у участников экспериментов.