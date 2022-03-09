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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 449,7 млн человек

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 449,7 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 449 742 231.
Здоровье
9 марта 2022 г. 10:53
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 449,7 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 449 742 231.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 017 742 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 369 007 инфицированных коронавирусом, число летальных исходов составило 961 843.

Далее идет Индия с показателями 42 975 883 и 515 355 соответственно.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 29 152 318 человек, из них скончались 653 134.

Затем идет Франция, где зарегистрировано суммарно 23 346 927 инфицированных и 140 642 умерших.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 774,4. В США на 1 млн жителей скончались 2 955 человек, Индии - 367, Бразилии - 3 036, Франции - 2 131.

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Версия на английском языке Global COVID tally exceeds 449.7M
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