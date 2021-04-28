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Число заражений COVID-19 в мире превысило 148,3 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 148,3 млн Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 148,32 млн, увеличившись за сутки более чем на 763 тыс.
Здоровье
28 апреля 2021 г. 23:44
Число заражений COVID-19 в мире превысило 148,3 млн

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 148,32 млн, увеличившись за сутки более чем на 763 тыс.

Как передает Report, согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 12,2 тыс., превысив 3,12 млн.

Так, в ВОЗ поступили сведения о 148 329 348 инфицированных и 3 128 962 умерших. Число заразившихся увеличилось на 763 656, погибших - на 12 260.

Почти половина случаев инфицирования за минувшие сутки приходится на регион Юго-Восточной Азии, в который ВОЗ включает также Индию (376 684), на втором месте - Европа (181 039), на третьем - Северная и Южная Америка (134 967).

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