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Число случаев коронавируса в мире превысило 249,5 млн

Число случаев коронавируса в мире превысило 249,5 млн Число выявленных случаев коронавируса в мире достигло 249 549 888.
Здоровье
7 ноября 2021 г. 16:26
Число случаев коронавируса в мире превысило 249,5 млн

Число выявленных случаев коронавируса в мире достигло 249 549 888.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что с начала пандемии в мире после заболевания COVID-19 умерли 5 044 893 человека.

По данным университета, всего использовано более 7,2 млрд доз вакцин от коронавируса.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал мировых лидеров скоординировать усилия и обеспечить вакцинацию от COVID-19 70% населения планеты к середине 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 249 milyon nəfəri ötüb

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