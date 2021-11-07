Число случаев коронавируса в мире превысило 249,5 млн

Число выявленных случаев коронавируса в мире достигло 249 549 888.

Число выявленных случаев коронавируса в мире достигло 249 549 888.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что с начала пандемии в мире после заболевания COVID-19 умерли 5 044 893 человека.

По данным университета, всего использовано более 7,2 млрд доз вакцин от коронавируса.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал мировых лидеров скоординировать усилия и обеспечить вакцинацию от COVID-19 70% населения планеты к середине 2022 года.