Число погибших от свиного гриппа в Турции достигло 30 человек

Баку. 23 марта. REPORT/ На сегодняшний день 30 граждан стали жертвой свиного гриппа. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр здравоохранения Турции Мехмет Муэззиноглу.

По его словам, этот показатель на 19 человек превышает обнародованные шестью днями ранее данные министерства.

За последние два дня сократилось число заражений вирусом гриппа, достигшего опасного уровня, а общее количество зараженных составляет, по последним данным, 39 человек: "Из них 5 человек заражены вирусом гриппа B, 4 человека - вирусом H3n2, а 30 человек - погибли от вируса гриппа H1n1".