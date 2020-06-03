Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане превысило 6 000

Названо число инфицированных коронавирусом в Азербайджане и поборовших COVID-19.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

До сих пор в стране выявлено 6 260 случаев заражения коронавирусом. 3 665 человек выздоровели, 76 скончались, 2 519 продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 61 человека тяжелое, 78 средней тяжести, остальных - стабильное.