Центральная больница нефтяников: Состояние здоровья судьи Анвера Сеидова хорошее, он будет выписан в конце недели

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "Состояние здоровья судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям хорошее".

Об этом в заявлении Report сообщила главный директор Центральной больницы нефтяников Лейла Сеидбейли, где в настоящее время находится судья.

По ее словам, состояние здоровья Анвера Сеидова хорошее: "У него увеличился сахар в крови, поэтому возникли проблемы. Однако все стабилизировалось. В конце недели он будет выписан домой и в скором времени вернется к работе".

Отметим, что 67-летний Анвер Сеидов 6 декабря был госпитализирован в отделение реанимации.