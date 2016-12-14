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    Центральная больница нефтяников: Состояние здоровья судьи Анвера Сеидова хорошее, он будет выписан в конце недели

    В скором времени он вернется к работе

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "Состояние здоровья судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям хорошее".

    Об этом в заявлении Report сообщила главный директор Центральной больницы нефтяников Лейла Сеидбейли, где в настоящее время находится судья. 

    По ее словам, состояние здоровья Анвера Сеидова хорошее: "У него увеличился сахар в крови, поэтому возникли проблемы. Однако все стабилизировалось. В конце недели он будет выписан домой и в скором времени вернется к работе".

    Отметим, что 67-летний Анвер Сеидов 6 декабря был госпитализирован в отделение реанимации.

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