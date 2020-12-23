О нас
Report Georgia
Аудио новости

«Британский» штамм коронавируса немного заразнее обычного

«Британский» штамм коронавируса немного заразнее обычного Новая мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, незначительно заразнее COVID-19.
Здоровье
23 декабря 2020 г. 04:43
«Британский» штамм коронавируса немного заразнее обычного

Новая мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, незначительно заразнее COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил греческий эпидемиолог Гикас Майоркинис.

«Гипотеза состоит в том, что он является несколько более заразным. Явление находится под постоянным наблюдением, оно не подтверждено, однако все необходимые меры предосторожности приняты», — сказал Майоркинис.

Он подчеркнул, что в Великобритании есть признаки третьей волны эпидемии коронавируса.

«В результате чего за несколько дней было зарегистрировано более 30 тыс диагнозов. С другой стороны, уровень смертности, похоже, стабилизировался на уровне 500 смертей в день», — сказал Майоркинис.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yunan epidemioloqu COVID-19-un yeni növünü təhlükəli hesab etmir

Новости партнеров

Самое читаемое

Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
18 декабря 2020 г. 13:22
Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
Ильхам Алиев: Это была не армия Пашиняна, мы разгромили армию Кочаряна и Саргсяна
Ильхам Алиев: Это была не армия Пашиняна, мы разгромили армию Кочаряна и Саргсяна
18 декабря 2020 г. 13:50
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
21 декабря 2020 г. 01:23
Азербайджан 2.0. Что ждет Азербайджан и Армению через 25 лет?
Азербайджан 2.0. Что ждет Азербайджан и Армению через 25 лет?
18 декабря 2020 г. 11:44
Умер племянник Эрдогана
Умер племянник Эрдогана
20 декабря 2020 г. 23:15
Карта размещения российских миротворцев в Карабахе изменилась
Карта размещения российских миротворцев в Карабахе изменилась
18 декабря 2020 г. 00:18
Дорогу Горис-Кафан будут охранять также и азербайджанские пограничники
Дорогу Горис-Кафан будут охранять также и азербайджанские пограничники
20 декабря 2020 г. 01:30
В Баку завели уголовное дело на мать, выбросившуюся вместе с детьми из окна
В Баку завели уголовное дело на мать, выбросившуюся вместе с детьми из окна
21 декабря 2020 г. 14:07
В Азербайджане штрафы за нарушение карантина вновь повышаются 
В Азербайджане штрафы за нарушение карантина вновь повышаются 
16 декабря 2020 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi