«Британский» штамм коронавируса немного заразнее обычного

Новая мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, незначительно заразнее COVID-19.

Новая мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, незначительно заразнее COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил греческий эпидемиолог Гикас Майоркинис.

«Гипотеза состоит в том, что он является несколько более заразным. Явление находится под постоянным наблюдением, оно не подтверждено, однако все необходимые меры предосторожности приняты», — сказал Майоркинис.

Он подчеркнул, что в Великобритании есть признаки третьей волны эпидемии коронавируса.

«В результате чего за несколько дней было зарегистрировано более 30 тыс диагнозов. С другой стороны, уровень смертности, похоже, стабилизировался на уровне 500 смертей в день», — сказал Майоркинис.