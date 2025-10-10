Более 140 заведений Азербайджана подали заявки на проект "Звездный рейтинг"

В Азербайджане свыше 140 предприятий общественного питания подали заявки на участие в проекте "Ulduz-reytinq" ("Звездный рейтинг").

Об этом Report сообщил руководитель отдела Азербайджанского института пищевой безопасности Самир Мехралиев.

По его словам, уже проведена оценка 51 заведения.

"После Баку наибольшее число заявок поступило из Гянджи, а также из Сумгайыта, Мингячевира и других крупных городов", - сказал он.

Проект позволяет жителям и туристам с помощью мобильного приложения узнавать уровень пищевой безопасности в заведениях. Система рейтинга включает 3-х, 4-х и 5-звездные категории и реализуется в рамках государственной программы по обеспечению продовольственной безопасности на 2019–2025 годы.