Более 140 заведений Азербайджана подали заявки на проект "Звездный рейтинг"
Здоровье
- 10 октября, 2025
- 12:24
В Азербайджане свыше 140 предприятий общественного питания подали заявки на участие в проекте "Ulduz-reytinq" ("Звездный рейтинг").
Об этом Report сообщил руководитель отдела Азербайджанского института пищевой безопасности Самир Мехралиев.
По его словам, уже проведена оценка 51 заведения.
"После Баку наибольшее число заявок поступило из Гянджи, а также из Сумгайыта, Мингячевира и других крупных городов", - сказал он.
Проект позволяет жителям и туристам с помощью мобильного приложения узнавать уровень пищевой безопасности в заведениях. Система рейтинга включает 3-х, 4-х и 5-звездные категории и реализуется в рамках государственной программы по обеспечению продовольственной безопасности на 2019–2025 годы.
Последние новости
13:28
Самолет с 18 турецкими гражданами вылетел из израильского города ЭйлатВ регионе
13:26
Rheinmetall передаст Украине системы ПВО за счет активов РФДругие страны
13:24
В Азербайджане среднегодовая инфляция составила около 6%Финансы
13:24
Копыркин: Встреча в формате "3+3" планируется до конца года в Ереване или в БакуВ регионе
13:18
Токаев: Коридор "Север – Юг" открывает новые возможности для расширения связей в СНГВ регионе
13:18
Учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon стартуют 13 октябряДругие страны
13:17
Вюсала Гурбанова: Holberton School Azerbaijan подготовит 160 специалистов до конца 2026 годаИКТ
13:17
Глава МИД Финляндии посетит АзербайджанВ регионе
13:13