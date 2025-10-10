Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    Более 140 заведений Азербайджана подали заявки на проект "Звездный рейтинг"

    Здоровье
    • 10 октября, 2025
    • 12:24
    Более 140 заведений Азербайджана подали заявки на проект Звездный рейтинг

    В Азербайджане свыше 140 предприятий общественного питания подали заявки на участие в проекте "Ulduz-reytinq" ("Звездный рейтинг").

    Об этом Report сообщил руководитель отдела Азербайджанского института пищевой безопасности Самир Мехралиев.

    По его словам, уже проведена оценка 51 заведения.

    "После Баку наибольшее число заявок поступило из Гянджи, а также из Сумгайыта, Мингячевира и других крупных городов", - сказал он.

    Проект позволяет жителям и туристам с помощью мобильного приложения узнавать уровень пищевой безопасности в заведениях. Система рейтинга включает 3-х, 4-х и 5-звездные категории и реализуется в рамках государственной программы по обеспечению продовольственной безопасности на 2019–2025 годы.

    общепит пищевая безопасность рейтинг
    Azərbaycanda 140-dan artıq ictimai iaşə müəssisəsi "Ulduz-reytinq" layihəsinə müraciət edib

    Последние новости

    13:28

    Самолет с 18 турецкими гражданами вылетел из израильского города Эйлат

    В регионе
    13:26

    Rheinmetall передаст Украине системы ПВО за счет активов РФ

    Другие страны
    13:24

    В Азербайджане среднегодовая инфляция составила около 6%

    Финансы
    13:24

    Копыркин: Встреча в формате "3+3" планируется до конца года в Ереване или в Баку

    В регионе
    13:18

    Токаев: Коридор "Север – Юг" открывает новые возможности для расширения связей в СНГ

    В регионе
    13:18

    Учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon стартуют 13 октября

    Другие страны
    13:17

    Вюсала Гурбанова: Holberton School Azerbaijan подготовит 160 специалистов до конца 2026 года

    ИКТ
    13:17

    Глава МИД Финляндии посетит Азербайджан

    В регионе
    13:13

    Новый законопроект "О государственных услугах" принят в первом чтении

    Милли Меджлис
    Лента новостей