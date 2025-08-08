BMJ: Три порции картофеля фри в неделю повышают риск диабета второго типа на 20%

Употребление более трех порций картофеля фри еженедельно повышает риск развития диабета второго типа на 20%.

Употребление более трех порций картофеля фри еженедельно повышает риск развития диабета второго типа на 20%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные 40-летнего исследования Гарвардского университета , опубликованные в BMJ .

Ученые проанализировали данные 205 000 американских медработников без хронических заболеваний. Другие формы приготовления (варка, запекание) не показали значимой связи с диабетом.

"Картофель фри, но не иные варианты приготовления, способствует росту риска. Картофельные блюда могут быть частью здоровой диеты при предпочтении цельнозерновых продуктов", — отметил руководитель исследования профессор Уолтер Уиллетт.

Замена картофеля цельными злаками снижает риск диабета на 4–8%. Белый рис, напротив, незначительно увеличивает вероятность заболевания.