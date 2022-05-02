Билл Гейтс не исключил возникновения более смертоносного штамма коронавируса

Нынешняя пандемия коронавируса по-прежнему угрожает человечеству, и не исключается возможность появления более смертоносного штамма.

Нынешняя пандемия коронавируса по-прежнему угрожает человечеству, и не исключается возможность появления более смертоносного штамма.

Как передает Report, об этом в интервью The Financial Times заявил основатель Microsoft Билл Гейтс.

"Эта пандемия все еще угрожает нам появлением варианта, который будет еще более заразным и еще более фатальным", - заявил Гейтс.

По его словам, необходимо создать группу международных экспертов, от эпидемиологов до разработчиков компьютерных моделей, чтобы быстро выявлять глобальные угрозы здоровью, а также для улучшения координации между странами.

Кроме того, Гейтс отметил, что для предотвращения новой пандемии необходимы большие инвестиции. В этой связи ВОЗ необходимо создать "первоклассную" команду специалистов, расходы на работу которой он оценивает примерно в 1 млрд долларов в год. При этом он признал, что не уверен, возможно ли достичь международного консенсуса по вопросу об увеличении финансирования ВОЗ.