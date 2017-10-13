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    Беларусь поставит в Азербайджан лекарства на сумму 4 млн долларов

    Контракт подписан по итогам XXIII Азербайджанской международной выставки здравоохранения

    13 октября. REPORT.AZ/ Борисовский завод медпрепаратов Беларуси подписал контракт на поставку лекарств в Азербайджан на сумму 4 млн долларов. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального директора республиканского унитарного предприятия "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" Виктор Шеин, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

    Контракт подписан по итогам XXIII Азербайджанской международной выставки здравоохранения, которая прошла в Бакинском экспоцентре с 28 по 30 сентября.

    Белорусскую делегацию возглавлял министр здравоохранения Валерий Малашко. "В рамках проводимой выставки были подписаны договорные отношения на поставку лекарственных средств в Азербайджан. Наибольший контракт подписан директором ОАО "Борисовский завод медпрепаратов" на сумму 4 млн долларов", - сказал Виктор Шеин. 

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