B США выявили первый случай заражения человека личинками мясной мухи

Здоровье
25 августа 2025 г. 04:09
B США выявили первый случай заражения человека личинками мясной мухи

Aмериканские медики зафиксировали первый в США случай заражения человека личинками американской тропической мясной мухи.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, заражение выявили у человека, который прибыл в штат Мэриленд из Гватемалы. Как отмечает Reuters, информацию о первом в США случае заражения человека личинками насекомого сообщили ветеринарам штата. Кроме того, аналогичные данные распространяются по ассоциации производителей крупного рогатого скота.

Представители Центра по контролю и профилактике заболеваний США и департамента здравоохранения Мэриленда не прокомментировали агентству эту информацию.

Личинки американской тропической мясной мухи питаются плотью домашнего скота и других теплокровных животных. Изначально вспышка распространения мух была зафиксирована в Центральной Америке и на юге Мексики, после чего паразиты распространились и на другие регионы.

Версия на азербайджанском языке ABŞ-də insanın tropik ət milçəyinin sürfələri ilə ilk yoluxma halı qeydə alınıb

