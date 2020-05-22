Азербайджанскую студентку прямо из аэропорта доставят в больницу - ЭКСКЛЮЗИВ

Среди наших соотечественников, которые сегодня будут эвакуированы из Турции и доставлены в Азербайджан, есть студентка, остро нуждающаяся в операции.

Об этом местному бюро Report сообщила советник по образованию посольства Азербайджана в Турции Наджиба Насибова.

Она отметила, что студентке Университета Памуккале в турецком городе Денизли Мехи Ильяслы, обучающейся по специальности "Физиотерапия", был поставлен диагноз "недостаточность клапана сердца".

"Мехи Ильяслы обратилась ко мне с просьбой содействовать ее возвращению на Родину в связи с необходимостью оперативного вмешательства. Разумеется, мы приложили максимум усилий, информация была передана в Министерство иностранных дел и Министерство образования Азербайджана.

Студентка прямо из аэропорта будет доставлена в больницу и, дай Бог, поправив свое здоровье, вернется и продолжит образование", - отметила Н.Насибова.

Сегодня самолет AZAL выполнит очередной чартерный рейс из Стамбульского аэропорта, на борту будут 174 гражданина Азербайджана.

Вюсаля Аббасова