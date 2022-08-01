О нас

Азербайджан является одной из ведущих стран мира по борьбе с COVID-19

Азербайджан является одной из ведущих стран мира по борьбе с COVID-19 Азербайджан является одной из ведущих стран мира по борьбе с коронавирусом.
Здоровье
1 августа 2022 г. 07:51
Азербайджан является одной из ведущих стран мира по борьбе с COVID-19

Азербайджан является одной из ведущих стран мира по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на списки организаций и учреждений здравоохранения, которые регистрируют статистику борьбы с коронавирусом и статистику заражения ряда стран, а также авторитетные информационные агентства. В статистике, обнародованной некоторыми зарубежными неправительственными организациями и центрами здоровья, отмечается, что выздоровления от COVID-19 в Азербайджане высока как в регионе, так и в отдельных странах.

В списке стран мира известного портала "Worldometers", на котором представлена ​​статистика заражений, смертей и выздоровлений стран мира в зоне пандемии, отмечается, что от COVID-19 в нашей стране выздоровели 786 682 человека. Азербайджан, занимающий 77-е место в списке, по некоторым параметрам превосходит Армению (2,9 млн человек). Так, в Армении, которая некоторое время назад занимала первое место в мире по количеству заражений на душу населения, от COVID-19 скончались 8 633 человека, а выздоровели 412 661 человек. Это высокий процент для страны с небольшим населением.

В Грузии, где коронавирусом заразились 1 миллион 675 тысяч 265 человек, жертвами стали 16 854 человека (9 748 человек в Азербайджане).

Кстати, Россия - 9-е (18 589 221 человек), Турция - 10-е (15 889 495), а Иран - 17-е (7 391 026).

Азербайджан занимает 99-е место в списке самых опасных стран, где распространяется коронавирус, составленном знаменитым Университетом Джонса Хопкинса, который обобщает информацию из СМИ США и других открытых источников. Среди опасных стран Россия занимает 25-е место, а Грузия - 64-е.

Коронавирус начал распространяться в китайском Ухане в декабре 2019 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 февраля 2020 года назвала инфекцию COVID-19, а 11 марта объявила коронавирус пандемией.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan dünyada koronavirusla mübarizədə ön sıralarda qərarlaşıb

Самое читаемое

В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
26 июля 2022 г. 16:27
Медработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
ФотоМедработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
27 июля 2022 г. 17:29
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
28 июля 2022 г. 10:41
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
28 июля 2022 г. 17:22
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
30 июля 2022 г. 10:17
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
31 июля 2022 г. 12:26
Студентам из семей ветеранов и шехидов выплачено 98 тыс. манатов
Студентам из семей ветеранов и шехидов выплачено 98 тыс. манатов
25 июля 2022 г. 13:12
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (26.07.2022)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (26.07.2022)
26 июля 2022 г. 09:11
Азербайджанская нефть подешевела более чем на один доллар
Азербайджанская нефть подешевела более чем на один доллар
27 июля 2022 г. 10:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi