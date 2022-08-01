Азербайджан является одной из ведущих стран мира по борьбе с COVID-19

Азербайджан является одной из ведущих стран мира по борьбе с коронавирусом.

Азербайджан является одной из ведущих стран мира по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на списки организаций и учреждений здравоохранения, которые регистрируют статистику борьбы с коронавирусом и статистику заражения ряда стран, а также авторитетные информационные агентства. В статистике, обнародованной некоторыми зарубежными неправительственными организациями и центрами здоровья, отмечается, что выздоровления от COVID-19 в Азербайджане высока как в регионе, так и в отдельных странах.

В списке стран мира известного портала "Worldometers", на котором представлена ​​статистика заражений, смертей и выздоровлений стран мира в зоне пандемии, отмечается, что от COVID-19 в нашей стране выздоровели 786 682 человека. Азербайджан, занимающий 77-е место в списке, по некоторым параметрам превосходит Армению (2,9 млн человек). Так, в Армении, которая некоторое время назад занимала первое место в мире по количеству заражений на душу населения, от COVID-19 скончались 8 633 человека, а выздоровели 412 661 человек. Это высокий процент для страны с небольшим населением.

В Грузии, где коронавирусом заразились 1 миллион 675 тысяч 265 человек, жертвами стали 16 854 человека (9 748 человек в Азербайджане).

Кстати, Россия - 9-е (18 589 221 человек), Турция - 10-е (15 889 495), а Иран - 17-е (7 391 026).

Азербайджан занимает 99-е место в списке самых опасных стран, где распространяется коронавирус, составленном знаменитым Университетом Джонса Хопкинса, который обобщает информацию из СМИ США и других открытых источников. Среди опасных стран Россия занимает 25-е место, а Грузия - 64-е.

Коронавирус начал распространяться в китайском Ухане в декабре 2019 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 февраля 2020 года назвала инфекцию COVID-19, а 11 марта объявила коронавирус пандемией.