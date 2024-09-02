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Азербайджан ввел ограничения на импорт мелкого рогатого скота из Греции

Азербайджан ввел ограничения на импорт мелкого рогатого скота из Греции Азербайджан временно ограничил импорт мелкого рогатого скота из Греции из-за вспышки оспы овец и коз в регионах Македония и Фракия.
Здоровье
2 сентября 2024 г. 14:25
Азербайджан ввел ограничения на импорт мелкого рогатого скота из Греции

Азербайджан временно ограничил импорт мелкого рогатого скота из Греции из-за вспышки оспы овец и коз в регионах Македония и Фракия.

Как сообщает Report, Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) приняло решение на основе информации Всемирной организации по охране здоровья животных (WOAH).

Временное ограничение было введено на импорт живых мелких жвачных животных, мясопродуктов и генетического материала с территории в радиусе 10 км от очага заболевания.

В то же время, в целях усиления мер контроля, в Государственный таможенный комитет Азербайджана было направлено обращение для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих или транзитом проходящих через указанные административно-территориальные единицы в нашу республику, а также следующих транзитом через территорию республики в другие страны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan xırdabuynuzlu heyvanların Yunanıstandan idxalına məhdudiyyət qoyub

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