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Азербайджан применит турецкий опыт в области здоровья растений на фермах

Азербайджан применит турецкий опыт в области здоровья растений на фермах На фермах в Азербайджане будет создана система мониторинга здоровья растений.
Здоровье
24 мая 2022 г. 13:20
Азербайджан применит турецкий опыт в области здоровья растений на фермах

На фермах в Азербайджане будет создана система мониторинга здоровья растений.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель аппарата Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Эльхан Микаилов.

По его словам, исследования показывают, что в хозяйствах наблюдается проблема с системой учета здоровья растений: "Мы запрашиваем у хозяйств информацию о том, какие вредители обнаружены и какие меры были предприняты, но нам не всегда удается получить ответ. Идея создания системы учета здоровья растений заключается в том, чтобы перевести эту работу в электронный формат".

Сотрудник АПБА отметил, что подобная практика эффективно применяется в Турции: "Механизм снизит необходимость внешнего контроля со стороны государственного контрольного органа, то есть Национальной организации по карантину и защите растений. Это уменьшит объем внешнего мониторинга и усилит механизмы внутреннего контроля".

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