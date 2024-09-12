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Азербайджан предложил Казахстану сотрудничество в сфере производства лекарств

Азербайджан предложил Казахстану сотрудничество в сфере производства лекарств Посол Республики Казахстан в Азербайджане Алим Байель встретился с Министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым.
Здоровье
12 сентября 2024 г. 16:00
Азербайджан предложил Казахстану сотрудничество в сфере производства лекарств

Посол Казахстана в Баку Алим Байель и министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев провели встречу, обсудили вопросы сотрудничества в различных направлениях здравоохранения.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Казахстана в Азербайджане.

Казахстанский дипломат подчеркнул высокий уровень и динамику двусторонних отношений. Посол отметил, что с каждым годом растет число казахстанцев, посещающих Азербайджан в целях лечебного туризма, а граждане Азербайджана успешно обучаются в медицинских учебных заведениях Казахстана.

В свою очередь, Мусаев указал на наличие большого потенциала для развития отношений между Азербайджаном и Казахстаном в области здравоохранения. По словам министра, две страны могли бы сотрудничать в сфере производства лекарственных средств. Министр также выразил интерес к изучению и внедрению в Азербайджане успешного казахстанского опыта в сфере аккредитации и контроля качества медицинских учреждений.

Байель на встрече также заявил, что казахстанские компании готовы участвовать в строительстве медицинских объектов в Азербайджане, в том числе, в Карабахском регионе. Министр приветствовал эту инициативу и заявил о готовности сотрудничать в данном направлении.

В ходе встречи Мусаев также подчеркнул, что Азербайджан поддерживает инициативу по созданию Коалиции стран по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), выдвинутую президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым с целью продвижения принципов профилактики и охраны здоровья и выработки совместных рекомендаций по развитию ПМСП.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qazaxıstana dərman istehsalı sahəsində əməkdaşlıq təklif edib
Версия на английском языке Azerbaijan offers Kazakhstan co-op in drug production

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