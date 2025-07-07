Азербайджан ограничил ввоз некоторых животных из двух турецких провинций

В Азербайджане введены временные ограничения на ввоз парнокопытных животных и продукции животного происхождения из турецких провинций Чорум и Амасья.

В Азербайджане введены временные ограничения на ввоз парнокопытных животных и продукции животного происхождения из турецких провинций Чорум и Амасья.

Как сообщает Report, в связи с регистрацией вспышки ящура в указанных регионах Агентство продовольственной безопасности Азербайджана приняло соответствующее решение на основе информации Всемирной организацией здоровья животных (WOAH).

Ограничения распространяются на зону в радиусе 10 км от очагов заболевания и введены на основании международного ветеринарного кодекса. Агентство также обратилось в Государственный таможенный комитет с просьбой принять необходимые меры.