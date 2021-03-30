Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ

По количеству вакцинированных на 100 человек, Азербайджан также является лидером

Многие страны мира активно начали вакцинировать население от коронавирусной инфекции, и Азербайджан - в числе стран, где вакцинация от COVID-19 идет полным ходом.

Как сообщает Report, проанализировав данные по уровню вакцинации от коронавируса в странах СНГ, Азербайджан, как одна из первых стран региона, начавшая вакцинацию, опережает большинство стран как по объемам закупок, так и по скорости применения вакцины.

Так, в соответствии с национальной стратегией вакцинации, посредством заказанных 4 млн доз вакцины CoronaVac, началась вакцинация лиц, относящихся к группам риска. По состоянию на 26 марта 2021 года, всего введено 746 608 доз вакцин, 226 000 человек полностью вакцинированы.

Но коронавирус преподносит миру новые виды мутаций, приводя к новой волне заражений в ряде стран, которая сопровождается повышением уровня смертности, что создает почву для введения строгих карантинных мер. В этом случае вакцинация может сыграть свою важную роль. В случае увеличения скорости проведения вакцинации, возможно будет снизить уровень смертности и госпитализации, особенно среди лиц, относящихся к группе риска.

Статистика показывает, что Азербайджан занимает лидирующие позиции по уровню вакцинации среди стран СНГ. Так, по данным из открытых источников, на 26 марта 2021-го года в Азербайджане первой дозой было вакцинировано 518 867 человек, что составляет 5,2% населения, в то время как в России число вакцинированных составляет 6 300 000, что составляет 4,3% от всего населения РФ, в Беларуси, Молдове и Украине данный показатель равен 2%, а в Казахстане – не превысил 1%. Соседняя Грузия через Учреждение COVAX имеет доступ к 72 400 дозам вакцины, однако вакцинированы всего 5 000 человек. В Армении вакцинация до сих пор не началась.

По количеству вакцинированных на 100 человек, Азербайджан также является лидером, уступая лишь России. Цифры еще раз доказывают, что к процессу вакцинации населения Азербайджан относиться довольно серьезно.