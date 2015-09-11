Азад Керимли: Как главный онколог, я не могу понять онкологических больных, едущих на лечение за границу

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны страны, куда больше всего едут онкологические больные из Азербайджана.

Как сообщает Report, главный онколог Азад Керимли отметил, что больные чаще всего едут в Иран, Турцию и Россию.

По его словам, несмотря на создание всех условий в Национальном онкологическом центре в Азербайджане, которые позволяют не только обследовать и лечить онкологических больных, но и проводить наблюдения, некоторые больные предпочитают лечиться за рубежом: "Эти больные в большинстве случаев обращаются в Национальный центр с осложненной формой заболевания. Иногда больные попадают в ловушку людей, занимающихся перевозкой больных в эти страны, и зарабатывающих на этом деньги. Впоследствии болезнь обостряется, и больные вновь обращаются к нам”.

А.Керимли подчеркнул, что в Азербайджане работают онкологи, прошедшие практику в США и Германии: "Люди, едущие за рубеж в связи с онкологическим заболеванием, должны знать, что у нас такое же оборудование, которым пользуются при диагностике этих заболеваний в США, Германии и других странах. Как главный онколог, я не могу понять онкологических больных, едущих на лечение за границу".