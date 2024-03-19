AstraZeneca купит американскую Fusion за 2,4 млрд доллара

Фармацевтическая компания AstraZeneca достигла соглашения о приобретении американской Fusion Pharmaceuticals, специализирующейся на разработке радиофармацевтических препаратов.

Фармацевтическая компания AstraZeneca достигла соглашения о приобретении американской Fusion Pharmaceuticals, специализирующейся на разработке радиофармацевтических препаратов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в пресс-релизе AstraZeneca.

AstraZeneca заплатит 21 доллар денежными средствами за акцию Fusion. Соглашение предусматривает дополнительные выплаты в размере до 3 долларов за акцию при достижении определенных показателей. Общая сумма сделки оценивается в 2,4 млрд доллара.

Котировки Fusion завершили торги понедельника на уровне 10,64 доллара за бумагу. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла более чем в 2,5 раза (на 165%) на ожиданиях, что она может стать мишенью для поглощения со стороны более крупных игроков сектора.

Закрытие сделки ожидается до конца второго квартала.