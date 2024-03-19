О нас

AstraZeneca купит американскую Fusion за 2,4 млрд доллара

AstraZeneca купит американскую Fusion за 2,4 млрд доллара Фармацевтическая компания AstraZeneca достигла соглашения о приобретении американской Fusion Pharmaceuticals, специализирующейся на разработке радиофармацевтических препаратов.
Здоровье
19 марта 2024 г. 13:12
AstraZeneca купит американскую Fusion за 2,4 млрд доллара

Фармацевтическая компания AstraZeneca достигла соглашения о приобретении американской Fusion Pharmaceuticals, специализирующейся на разработке радиофармацевтических препаратов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в пресс-релизе AstraZeneca.

AstraZeneca заплатит 21 доллар денежными средствами за акцию Fusion. Соглашение предусматривает дополнительные выплаты в размере до 3 долларов за акцию при достижении определенных показателей. Общая сумма сделки оценивается в 2,4 млрд доллара.

Котировки Fusion завершили торги понедельника на уровне 10,64 доллара за бумагу. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла более чем в 2,5 раза (на 165%) на ожиданиях, что она может стать мишенью для поглощения со стороны более крупных игроков сектора.

Закрытие сделки ожидается до конца второго квартала.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке AstraZeneca bets on new cancer treatments with $2B Fusion Pharma purchase

Самое читаемое

В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
15 марта 2024 г. 16:30
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
14 марта 2024 г. 17:52
Легендарный немецкий футболист: Игра Карабах - Байер 04 запомнится надолго
Легендарный немецкий футболист: Игра "Карабах" - "Байер 04" запомнится надолго
15 марта 2024 г. 10:49
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
18 марта 2024 г. 21:08
Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля
Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля
14 марта 2024 г. 13:29
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
18 марта 2024 г. 17:18
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
15 марта 2024 г. 00:53
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
17 марта 2024 г. 16:07
Матч Карабаха с Байером 04 будет обслуживать известный судья из Англии
Матч "Карабаха" с "Байером 04" будет обслуживать известный судья из Англии
12 марта 2024 г. 13:46
Легион Свобода России призвал жителей Курской и Белгородской областей выехать за пределы регионов
Легион "Свобода России" призвал жителей Курской и Белгородской областей выехать за пределы регионов
14 марта 2024 г. 21:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi