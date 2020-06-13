Аптеки, которые будут работать в дни строгого карантина - СПИСОК

Оперативный штаб при Кабинете Министров обнародовал список аптек, которые будут работать в дни строгого карантинного режима.

Как передает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, с 00:00 часов 14 июня до 06:00 16 июня в Баку, Гяндже, Лянкяране и Сумгайыте, на Абшероне, Евлахе, Исмаиллы, Кюрдамире и Сальянском районе аптекам разрешается работать только путем предоставления услуг доставки.

Жители вышеупомянутых 9 городов и регионов могут обратиться по телефону (012) 914 и на "горячуя линию" * 7700, а также через веб-сайт www.aptekonline.az, чтобы заказать медикаменты.

Кроме того, в список включены интернет-аптеки в регионах и городах, где строгий карантинный режим не применяется.