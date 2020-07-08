О нас
Report Georgia

В ходе рейдов АПБА выявлены нарушения на 94 объектах

В ходе рейдов АПБА выявлены нарушения на 94 объектах АПБА и впредь будет проводить рейды на объектах общественного питания и продуктовых магазинах
Здравоохранение
8 июля 2020 г. 15:14
В ходе рейдов АПБА выявлены нарушения на 94 объектах

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) 7 июля провели рейды на 166 объектах, действующих в Баку и регионах, в том числе 43 объектах общественного питания, 123 продуктовых магазинах.

Как сообщили Report в АПБА, субъектам предпринимательства были разъяснены требования законодательства в области безопасности пищевых продуктов, даны обязательные для исполнения указания и рекомендации просветительского характера.

На 94 объектах были выявлены факты несоблюдения и грубых нарушений ряда правил, вытекающих из требований методических указаний, утвержденных постановлением Кабинета министров. В связи с выявленными фактами в рамках требований законодательства в отношении этих субъектов предпринимательства были приняты административные меры.

В АПБА отметили, что и впредь будут проводить рейды на объектах общественного питания и продуктовых магазинах, действующих в Баку и в регионах, принимать самые жесткие меры в отношении субъектов предпринимательства, не соблюдающих методические указания, утвержденные постановлением Кабинета министров.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке AQTA: Daha 94 obyektdə pozuntular aşkarlanıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Курьез: тест негативен, а КТ выявило эффект матового стекла - чему верить?
Курьез: тест "негативен", а КТ выявило эффект "матового стекла" - чему верить?
8 июля 2020 г. 16:17
Главный эпидемиолог Азербайджана подал в отставку
Главный эпидемиолог Азербайджана подал в отставку
8 июля 2020 г. 13:13
Бахрам Багирзаде уже садится, пытается двигаться
Бахрам Багирзаде уже садится, пытается двигаться
8 июля 2020 г. 11:24
ВОЗ изучает возможность передачи коронавируса по воздуху
ВОЗ изучает возможность передачи коронавируса по воздуху
8 июля 2020 г. 08:57
В Азербайджане 537 новых случаев заражения COVID-19, 7 умерших
В Азербайджане 537 новых случаев заражения COVID-19, 7 умерших
7 июля 2020 г. 19:03
В Азербайджане врач-педиатр умер от коронавируса
В Азербайджане врач-педиатр умер от коронавируса
7 июля 2020 г. 16:10
Распространение коронавируса по регионам Азербайджана - СТАТИСТИКА
Распространение коронавируса по регионам Азербайджана - СТАТИСТИКА
7 июля 2020 г. 15:52
33 врача Учебно-хирургической клиники АМУ заразились коронавирусом
33 врача Учебно-хирургической клиники АМУ заразились коронавирусом
7 июля 2020 г. 11:13
Ученые предупредили о появлении нового коронавируса в ближайшее десятилетие
Ученые предупредили о появлении нового коронавируса в ближайшее десятилетие
7 июля 2020 г. 10:11
Находившийся 12 дней на ИВЛ пациент выписан из больницы
Находившийся 12 дней на ИВЛ пациент выписан из больницы
6 июля 2020 г. 18:48

Последние новости

16:17
Курьез: тест "негативен", а КТ выявило эффект "матового стекла" - чему верить? Здравоохранение
15:47
Еврокомиссия договорилась с фармкомпаниями о поставке лекарств от COVID-19 Бизнес
15:25
Иран отказался от предложения Украины обсудить выплаты за сбитый Boeing Другие страны
15:14
В ходе рейдов АПБА выявлены нарушения на 94 объектах Здравоохранение
15:08
В Габале в труднодоступной горной местности начался пожар Происшествия
15:08
ФотоВ Азербайджане планируется открыть украинское фармпредприятие Бизнес
15:03
Власти Черногории провозгласили эпидемию COVID на севере страны Другие страны
15:01
Азербайджан подписал с ВБ кредитное соглашение Финансы
15:00
В Военной прокуратуре Азербайджана - новое назначение Происшествия
14:54
Совфед РФ одобрил закон об упрощении получения российского гражданства В регионе
14:43
В Азербайджане сохранится жаркая погода Экология
13:40
Минэкономики: На предприятиях следует избегать ротации персонала Бизнес
13:40
35 депутатов Госдумы России переболели коронавирусом В регионе
13:30
Австрия вводит ограничения на въезд из нескольких стран Другие страны
13:26
В Омане число случаев COVID-19 превысило 50 тысяч Другие страны