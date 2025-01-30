АПБА ввел ограничения на ввоз мяса и птицы из четырех стран в связи со вспышками различных заболеваний

Азербайджан ввел ограничения на ввоз мясной продукции из четырех стран в связи со вспышками различных заболеваний.

Азербайджан ввел ограничения на ввоз мясной продукции из четырех стран в связи со вспышками различных заболеваний.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Согласно информации, в регионе Зала Венгрии зарегистрирована чума мелкого рогатого скота, в Варминско-Мазурском административном районе Польши - блутанг, в округе Завия Ливии - ящур, а в штате Плато Нигерии - высокопатогенный птичий грипп.

В этой связи агентство ввело временные ограничения на импорт и транзитную перевозку крупного и мелкого рогатого скота, птиц и продукции из них из указанных регионов.

Также в Государственный таможенный комитет направлено обращение для принятия соответствующих мер.