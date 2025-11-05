Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    АПБА: В ряде банкетных залов Азербайджана выявлено мясо неизвестного происхождения

    Здоровье
    • 05 ноября, 2025
    • 16:33
    АПБА: В ряде банкетных залов Азербайджана выявлено мясо неизвестного происхождения

    В последние дни Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) выявило в некоторых ресторанах и банкетных залах мясные продукты неизвестного происхождения, не имеющие ветеринарных справок или сертификатов.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

    АПБА направило владельцам заведений официальные предупреждения, напомнив о необходимости использовать только продукцию, происхождение и качество которой подтверждены документально.

    В агентстве подчеркнули, что реализация мяса без подтверждения происхождения и качества нарушает закон и представляет серьезную угрозу для здоровья людей.

    Граждан призвали требовать наличие ветеринарных документов при покупке или употреблении мясной продукции в объектах общепита.

    АПБА мясо банкетные залы
    AQTA: Son günlər şadlıq saraylarında mənşəyi məlum olmayan ətlər aşkarlanıb

    Последние новости

    16:37
    Фото

    В Нахчыване прошел "Забег Побед"

    Спорт
    16:35

    Начались поставки казахстанской пшеницы в Армению через Азербайджан

    Внешняя политика
    16:33

    АПБА: В ряде банкетных залов Азербайджана выявлено мясо неизвестного происхождения

    Здоровье
    16:31

    Еврокомиссар: ЕК хочет сделать поезда предпочтительнее самолетов

    Другие
    16:28

    Украина возобновила импорт газа по Трансбалканскому коридору

    В регионе
    16:25

    В Зардабе задержаны отец и сын за охоту на краснокнижных птиц

    Происшествия
    16:20
    Фото

    Азербайджан и Кения обсудили расширение сотрудничества в сфере разминирования

    Внутренняя политика
    16:15

    Министр: ЦАХАЛ продолжит ликвидацию бойцов ХАМАС в "желтой зоне" в Газе

    Другие страны
    16:14

    Шойгу: Конкуренции между Зангезурским коридором и "Север-Юг" не будет

    В регионе
    Лента новостей