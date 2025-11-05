АПБА: В ряде банкетных залов Азербайджана выявлено мясо неизвестного происхождения
Здоровье
- 05 ноября, 2025
- 16:33
В последние дни Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) выявило в некоторых ресторанах и банкетных залах мясные продукты неизвестного происхождения, не имеющие ветеринарных справок или сертификатов.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.
АПБА направило владельцам заведений официальные предупреждения, напомнив о необходимости использовать только продукцию, происхождение и качество которой подтверждены документально.
В агентстве подчеркнули, что реализация мяса без подтверждения происхождения и качества нарушает закон и представляет серьезную угрозу для здоровья людей.
Граждан призвали требовать наличие ветеринарных документов при покупке или употреблении мясной продукции в объектах общепита.
