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АПБА: В праздничные дни случаев отравления метиловым спиртом не зарегистрировано 

АПБА: В праздничные дни случаев отравления метиловым спиртом не зарегистрировано  В праздничные дни в Азербайджане не было зарегистрировано случаев отравления метиловым спиртом.
Здоровье
11 января 2024 г. 17:27
АПБА: В праздничные дни случаев отравления метиловым спиртом не зарегистрировано 

В праздничные дни в Азербайджане не было зарегистрировано случаев отравления метиловым спиртом.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В ведомстве заявили, что в праздничные дни в ряде СМИ распространилась информация о якобы имевших место случаях отравления поддельным алкоголем.

Агентство провело соответствующее расследование, в результате которого выяснилось, что отравления произошли вследствие чрезмерного употребления алкоголя.

В АПБА заявили, что в праздничные дни не было зарегистрировано случаев отравления метиловым спиртом, и никаких обращений в связи с этим в Агентство не поступало.

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Версия на азербайджанском языке AQTA: "Bayram günlərində metil spirtindən heç bir zəhərlənmə hadisəsi qeydə alınmayıb"

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