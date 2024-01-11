АПБА: В праздничные дни случаев отравления метиловым спиртом не зарегистрировано

В праздничные дни в Азербайджане не было зарегистрировано случаев отравления метиловым спиртом.

В праздничные дни в Азербайджане не было зарегистрировано случаев отравления метиловым спиртом.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В ведомстве заявили, что в праздничные дни в ряде СМИ распространилась информация о якобы имевших место случаях отравления поддельным алкоголем.

Агентство провело соответствующее расследование, в результате которого выяснилось, что отравления произошли вследствие чрезмерного употребления алкоголя.

В АПБА заявили, что в праздничные дни не было зарегистрировано случаев отравления метиловым спиртом, и никаких обращений в связи с этим в Агентство не поступало.