АПБА: В праздничные дни случаев отравления метиловым спиртом не зарегистрировано 

В праздничные дни в Азербайджане не было зарегистрировано случаев отравления метиловым спиртом.
Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).
В ведомстве заявили, что в праздничные дни в ряде СМИ распространилась информация о якобы имевших место случаях отравления поддельным алкоголем.
Агентство провело соответствующее расследование, в результате которого выяснилось, что отравления произошли вследствие чрезмерного употребления алкоголя.
В АПБА заявили, что в праздничные дни не было зарегистрировано случаев отравления метиловым спиртом, и никаких обращений в связи с этим в Агентство не поступало.