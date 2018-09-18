АПБА сделало предупреждение незаконно продающим рыбу и рыбные продукты лицам

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В последнее время в Агентство продовольственной безопасности Азербайджана поступает информация о производственных зонах, занимающихся незаконной деятельностью по производству кустарным способом в прибакинских поселках и в различных регионах страны на придворовых территориях не отвечающих никаким нормативно-техническим документам и санитарно-гигиеническим требованиям рыбных продуктов, особенно копчением рыб.

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения и инновативных решений Агентства.

Сообщается, что АПБА сделало предупреждение лицам, занимающимся подобной незаконной деятельностью. В предупреждении отмечается, что изготовленные подобным способом продукты могут вызвать серьезные последствия для здоровья людей, даже стать причиной случаев со смертельным исходом среди населения.

Агентство заявило, что для предотвращения подобной незаконной деятельности в рамках требований законодательства будут приняты самые строгие меры.

В то же время потребителям рекомендуется быть внимательными при выборе рыбы и рыбных продуктов, использовать их, убедившись в наличии документа, отражающего показатели качества товара, в хранении и продаже в условиях, отвечающих нормативным правилам.

Отметим, что Агентством продолжаются мероприятия в направлении обеспечения нормативно-правовых актов, санитарно-гигиенических требований по продбезопасности.